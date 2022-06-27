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В Башкирии мужчина угнал машину и застрял на ней в грязи

В Башкирии мужчина угнал машину и застрял на ней в грязи

09:06, 27 июн 2022

В Кармаскалинском районе в полицию обратился 58-летний уфимец и сообщил, что угнали его "Mitsubishi Lancer". Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, иномарка на момент преступления находилась во дворе знакомых в деревне Арсланово.



Ранее судимый 30-летний местный житель, срезав навесной замок на воротах, забрал ключи от авто и попытался уехать в другое село, однако по пути застрял на размытой дождем проселочной дороге.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".

Ранее сообщалось о том, что в Дуванском районе Башкирии нетрезвый водитель за рулем угнанного ВАЗ-2115 врезался в забор.

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Источник: gtrk.tv
Фото: МВД по РБ
Теги: Кармаскалинский район происшествия
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