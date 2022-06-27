В Башкирии мужчина угнал машину и застрял на ней в грязи
09:06, 27 июн 2022
В Кармаскалинском районе в полицию обратился 58-летний уфимец и сообщил, что угнали его "Mitsubishi Lancer". Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, иномарка на момент преступления находилась во дворе знакомых в деревне Арсланово.
Ранее судимый 30-летний местный житель, срезав навесной замок на воротах, забрал ключи от авто и попытался уехать в другое село, однако по пути застрял на размытой дождем проселочной дороге.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".
Ранее сообщалось о том, что в Дуванском районе Башкирии нетрезвый водитель за рулем угнанного ВАЗ-2115 врезался в забор.