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В Башкирии во время тушения пожара в деревянном доме обнаружили тела двух мужчин

В Башкирии во время тушения пожара в деревянном доме обнаружили тела двух мужчин

09:13, 27 июн 2022

27 июня 2022 года в 01:27 в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о пожаре в жилом доме по улице Полевой в н.п.Ильино-Поляна Благовещенского района республики. На место направлены силы и средства МЧС России и другие экстренные службы.



На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось открытое горение жилого двухэтажного дома по всей площади. Пожар локализован в 02:10 на площади 150 кв.м. Открытое горение ликвидировано в 02:36. В результате пожара пострадал мужчина, 1996 г.р. К сожалению, в ходе тушения пожара обнаружены двое погибших: мужчины, 1976 г.р. и женщины, 1977 г.р.


К тушению пожара привлекались 16 человек и 8 единиц техники. Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работают следственно-оперативная группа, эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России.

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Источник: МЧС по РБ
Фото: МЧС по РБ
Теги: Благовещенский район происшествия пожар
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