В Башкирии мальчик попытался сбежать из окна 5 этажа общежития

10:12, 27 июн 2022

В Белебее мальчик связал простыни и попытался сбежать из окна пятого этажа общежития.







По словам местных жителей, необычная история произошла в общежитии по улице Красной в Белебее. Прогуливаясь по вечернему городу, местные жители заметили, что из окна комнаты на пятом этаже торчат какие-то тряпки. Оказалось, что ребенок оставшийся один в помещении связал простыни и захотел сбежать по ним из дома через окно. К счастью, прохожие проявили сознательность и забили тревогу. В итоге мальчик так и не смог покинуть комнату таким опасным методом.





По одной из версий, родители в этот момент работали в огороде. За мальчиком в этот момент должна была присматривать старшая сестра, которая заперла его и отправилась гулять.



Летом в Башкирии учащаются случаи травмирования детей при падении с высоты. Как правило, это происходит в многоэтажных домах – малыши сами открывают окна или облокачиваются на москитную сетку.

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Фото: скриншот видео