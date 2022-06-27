В Башкирии мужчину в собственном доме едва не укусила змея
10:38, 27 июн 2022
Вчера, 26 июня, житель деревни Мурсалимкино Салаватского района позвонил в службу спасения. В погреб, который находился в доме, заползла змея. Мужчина не рискнул справляться с ней самостоятельно и обратился к специалистам.
Сотрудники Госкомитета РБ по ЧС сумели отловить змею. Ее отвезли подальше от жилых домов и выпустили в лесополосе.
— При обнаружении змеи необходимо соблюдать спокойствие, не делать резких движений, не пугать и не пытаться ее изловить, трогать палкой или рукой. Если позвоните по номеру «112», к вам приедут спасатели, которые помогут вернуть змею в среду ее обитания, — напомнили в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС.