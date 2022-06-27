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В Башкирии две женщины жестоко избили лежащую полуголую девушку (видео)

В Башкирии две женщины жестоко избили лежащую полуголую девушку (видео)

10:44, 27 июн 2022

Инцидент произошел сегодня, 27 июня, утром около дома на проспекте Октября, 55. Видео произошедшего опубликовал очевидец.



В Уфе две женщины жестоко избили лежащую девушку ногами. Инцидент произошел сегодня, 27 июня, утром около дома на проспекте Октября, 55.

Видео произошедшего опубликовал очевидец. На кадрах видно, как две женщины ногами избивают лежащую в разорванной одежде на земле полуголую девушку. По словам пользователя соцсетей, пострадавшая, которой женщины угрожали расправой, просила помощи у окружающих.

В конечном итоге, пострадавшую забрали прибывшие сотрудники полиции. Предварительно, конфликт между женщинами произошел на бытовой почве.

«Сообщение зарегистрировано. Сотрудники полиции ведут проверку. По предварительным данным конфликт произошел между ранее знакомыми женщинами на бытовой почве. Будет принято процессуальное решение», – прокомментировали в МВД.

Ранее сообщалось о том, что житель Башкирии до смерти избил мать шестерых детей.

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Источник: gtrk.tv
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа происшествия Уфа
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