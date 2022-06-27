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В Башкирии водитель на БМВ пытался задавить выпускников и угрожал пистолетом (видео)

В Башкирии водитель на БМВ пытался задавить выпускников и угрожал пистолетом (видео)

11:37, 27 июн 2022

В Уфе возле Дома профсоюзов напали на выпускников. Когда они сидели на скамейке на площадке Дома профсоюзов, неизвестный водитель BMW X5 начал кружить возле них, угрожая задавить, потом вышел из машины с пистолетом. Сегодня, 27 июня, в МВД Башкирии сообщили, что ведутся его поиски. 



Инцидент произошел прямо возле памятника Мустаю Кариму. Несколько молодых людей в сквере по какой-то причине привлекли внимание владельца белой иномарки. Тот заехал прямо на площадку сквера и стал кружить возле них, пытаясь в них въехать. Момент зафиксировали камеры наружного наблюдения. 

В МВД подтвердили, что нападение случилось 24 июня. 


— Ведется поиск владельца авто, его личность устанавливается. После проверки будет дана правовая оценка, — рассказали UFA1.RU в полиции. 

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Источник: ufa1.ru
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа происшествия Уфа
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