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В столице Башкирии призывник упал с 3 этажа военкомата

В столице Башкирии призывник упал с 3 этажа военкомата

14:08, 27 июн 2022

В сборном пункте РБ, расположенном в столице, с 20-летним жителем Стерлибашевского района 26 июня произошел несчастный случай, сообщает агентство «Башинформ» со ссылкой на собственный источник.



Призывник находился на третьем этаже здания, после чего оказался на козырьке военкомата.

— Парень получил травмы, характерные при падении с высоты, — пояснило издательство.

Прибывшая на место происшествия скорая помощь госпитализировала молодого человека. Они диагностировали у парня черепно-мозговую травму, перелом голеностопа и сотрясение мозга.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего.

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Источник: proural.info
Теги: Уфа происшествия Уфа
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