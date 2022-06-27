В столице Башкирии призывник упал с 3 этажа военкомата
14:08, 27 июн 2022
В сборном пункте РБ, расположенном в столице, с 20-летним жителем Стерлибашевского района 26 июня произошел несчастный случай, сообщает агентство «Башинформ» со ссылкой на собственный источник.
Призывник находился на третьем этаже здания, после чего оказался на козырьке военкомата.
— Парень получил травмы, характерные при падении с высоты, — пояснило издательство.
Прибывшая на место происшествия скорая помощь госпитализировала молодого человека. Они диагностировали у парня черепно-мозговую травму, перелом голеностопа и сотрясение мозга.
В данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего.
Источник:
proural.info
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