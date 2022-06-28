В Башкирии во время пожара в деревянном доме пострадал мужчина

10:53, 28 июн 2022

28 июня 2022 года в 00:38 в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Большой Ускалык в д. Мазитово Зианчуринского района республики.







На место направлены силы и средства МЧС России, добровольные пожарные команды Абзановского и Муйнакского с/с. По прибытии первого подразделения установлено, что пожар произошел в одноэтажном бревенчатом доме размером 4х8 м. с верандой. Пожар локализован в 01:52, открытое горение ликвидировано в 02:30.



К сожалению, в результате пожара пострадал мужчина 1960 г.р., с ожогами он госпитализирован в ГБУЗ ЦРБ с. Исянгулово. Причины пожара устанавливаются, работает дознаватель МЧС России.

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Источник: МЧС по РБ

Фото: МЧС по РБ