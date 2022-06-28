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В Уфе избили полуголую девушку, чем закончилась история

В Уфе избили полуголую девушку, чем закончилась история

13:57, 28 июн 2022

Накануне по соцсетям в Уфе разлетелось видео, где две девушки жестоко избивают третью во дворе одной из многоэтажек на проспекте Октября. Конфликт с рукоприкладством произошел рано утром, 27 июня.



На кадрах из видеоролика, в момент разлетевшегося по мессенджерам, видно, как полуобнаженная уфимка лежит на земле, а ее избивают две оппонентки.

В то утро пострадавшую забрали со двора полицейские, а подозреваемые в избиении женщины разошлись по домам. В МВД по Башкирии тогда рассказали, что проводится проверка по факту конфликта на бытовой почве. Сегодня стало известно, чем завершилась эта история.

- Гражданка, получившая телесные повреждения, от претензий отказалась, - прокомментировали в пресс-службе МВД по Башкирии.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа
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