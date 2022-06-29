В Уфе в массовой аварии с участием автобуса пострадали 8 человек (видео)
09:00, 29 июн 2022
Сегодня в Уфе в ДТП пострадали восемь человек.
Авария произошла в восьмом часу утра в Кировском районе Уфы на пересечении улиц Пушкина и Карла Маркса. Столкнулись "Ford Transit", "Subaru Forester" и "Audi A4". От удара автобус отбросило на трёх пешеходов.
В результате аварии водитель "Audi" и его три пассажира госпитализированы. Медицинская помощь потребовалась также водителю автобуса. Доставлены в медучреждение три пешехода, среди них 11-летняя девочка. Известно, что маршрутный автобус был без пассажиров в салоне.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Подробности ДТП уточняются.
Источник: ГИБДД по Башкирии
Фото: ГИБДД по Башкирии
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