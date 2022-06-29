Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Уфе ведутся поиски пропавшей 18-летней Натальи Овсянниковой

В Уфе ведутся поиски пропавшей 18-летней Натальи Овсянниковой

10:58, 29 июн 2022

Родные и близкие 18-летней Натальи Овсянниковой из Уфы бьют тревогу: девушка ушла из дома еще в минувшее воскресенье, 26 июня, и до сих пор не вернулась.



Ее родные рассказали, что в тот вечер она собиралась погулять с подругой, но как выяснилось, они так и не встретились. На данный момент близкие Натальи самостоятельно ведут ее поиски в районе ДК УМПО в Черниковке.

В день пропажи Наталья была одета в черную толстовку и светло-синие джинсы. Всех, кто мог видеть девушку, либо обладает информацией о ее местонахождении, просят связаться с ее братом по телефону: +79146794123 (Олег).

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии пропала 13-летняя Рената Мухарямова.

Читайте также:

В Башкирии пропал 10-летний Владислав Ильиных
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети
Теги: Уфа происшествия Уфа поиск
Читайте также

В Башкирии пропала жительница Стерлитамака Наталья Фокина
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пропала жительница Стерлитамака Наталья Фокина
В Башкирии пропала 15-летняя девушка из Салавата
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пропала 15-летняя девушка из Салавата
В Салавате при загадочных обстоятельствах пропала Елена Журавлева
Происшествия в Башкирии
В Салавате при загадочных обстоятельствах пропала Елена Журавлева
В Кугарчинском районе Башкирии пропал Дмитрий Айваков
Происшествия в Башкирии
В Кугарчинском районе Башкирии пропал Дмитрий Айваков


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: