В Уфе ведутся поиски пропавшей 18-летней Натальи Овсянниковой

10:58, 29 июн 2022

Родные и близкие 18-летней Натальи Овсянниковой из Уфы бьют тревогу: девушка ушла из дома еще в минувшее воскресенье, 26 июня, и до сих пор не вернулась.







Ее родные рассказали, что в тот вечер она собиралась погулять с подругой, но как выяснилось, они так и не встретились. На данный момент близкие Натальи самостоятельно ведут ее поиски в районе ДК УМПО в Черниковке.



В день пропажи Наталья была одета в черную толстовку и светло-синие джинсы. Всех, кто мог видеть девушку, либо обладает информацией о ее местонахождении, просят связаться с ее братом по телефону: +79146794123 (Олег).



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии пропала 13-летняя Рената Мухарямова.

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Фото: соцсети