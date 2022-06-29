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В Башкирии пропал 51-летний житель Нуримановского района Эдуард Акузин

В Башкирии пропал 51-летний житель Нуримановского района Эдуард Акузин

15:12, 29 июн 2022

В Башкирии начались поиски пропавшего 51-летнего Эдуарда Акузина. Мужчина исчез 24 июня в Нуримановском районе, в селе Павловка. В день пропажи он вышел из дома, направяясь в село Красная горка, и с тех пор о нем ничего неизвестно.

Приметы: рост около 170 см, плотного телосложения, черные короткие волосы, оттопыренные уши, черные брови и карие глаза.



Был одет: черный спортивный костюм с синими полосочками по бокам, черные сетчатые кроссовки, серая кепка.

С собой: Сумка черно-красная, дорожная.

Если вам что-то известно о том, где сейчас находится Эдуард, сообщите, пожалуйста, по телефону 112.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе ведутся поиски пропавшей 18-летней Натальи Овсянниковой.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: Поиск детей «Иглино»
Теги: Нуримановский район происшествия поиск
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