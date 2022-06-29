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В Башкирии пьяный мужчина угнал "Камаз" с охраняемой территории

В Башкирии пьяный мужчина угнал "Камаз" с охраняемой территории

16:17, 29 июн 2022

В Белорецком районе Башкирии полицейские по горячим следам задержали угонщика грузовика. Злоумышленник умудрился «увести» машины с охраняемой территории.



В полицию обратился 43-летний предприниматель, который арендовал место на территории лесопожарной станции на улице Блюхера. Стоянка оснащена камерами видеонаблюдения, на территории работал охранник, но это не помещало пьяному рецидивисту совершить угон.

Мужчина накануне выпивал и ночью пришел к лесопожарной станции. Сторожу он сказал, что ищет знакомого и прошел на территорию. Там он увидел не запертый «КамАЗ» с ключами в замке и попросту уехал на нем, снова обманув охранника.


По данным пресс-службы МВД Башкирии, злоумышленник выдвинулся в сторону села Отнурок, но не справился с управлением и съехал в кювет. Машину полицейские нашли на 15 километре трассы Белорецк-Отнурок, позже они задержали и 34-летнего рецидивиста, который продолжил застолье в другом месте. Он стал фигурантом дела о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения.

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Источник: www.sobkor02.ru
Теги: Белорецкий район происшествия криминал
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