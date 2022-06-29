На трассе в Башкирии в загоревшемся автомобиле погиб 73-летний мужчина

20:35, 29 июн 2022

Сегодня в Абзелиловском районе в результате ДТП погиб человек. Происшествие произошло в шестом часу вечера на 13 км автодороги Озерный-Кусимовский Рудник.







По предварительным данным, 41-летняя жительница Магнитогорска, двигаясь за рулём "Mitsubishi Outlander", со стороны г.Магнитогорск в направлении д.Зеленая Поляна, не справилась с рулевым управлением, совершила съезд в кювет с последующим наездом на дерево. После удара произошло возгорание транспортного средства.



В результате аварии 73-летний пассажир от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи. Водитель с различными травмами госпитализирована. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Подробности уточняются.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ