Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

На трассе в Башкирии в загоревшемся автомобиле погиб 73-летний мужчина

На трассе в Башкирии в загоревшемся автомобиле погиб 73-летний мужчина

20:35, 29 июн 2022

Сегодня в Абзелиловском районе в результате ДТП погиб человек. Происшествие произошло в шестом часу вечера на 13 км автодороги Озерный-Кусимовский Рудник.



По предварительным данным, 41-летняя жительница Магнитогорска, двигаясь за рулём "Mitsubishi Outlander", со стороны г.Магнитогорск в направлении д.Зеленая Поляна, не справилась с рулевым управлением, совершила съезд в кювет с последующим наездом на дерево. После удара произошло возгорание транспортного средства.

В результате аварии 73-летний пассажир от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи. Водитель с различными травмами госпитализирована. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Подробности уточняются. 

Читайте также:

В Башкирии пьяный мужчина угнал "Камаз" с охраняемой территории
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Абзелиловский район происшествия аварии
Читайте также

В Абзелиловском районе водитель съехал в кювет и врезался в дерево: погиб человек
Происшествия в Башкирии
В Абзелиловском районе водитель съехал в кювет и врезался в дерево: погиб человек
В Башкортостане за сутки произошло 13 аварий, в которых погибли 2 человека
Происшествия в Башкирии
В Башкортостане за сутки произошло 13 аварий, в которых погибли 2 человека
В Башкирии погиб водитель "Chevrolet Cruze", опрокинувшись в кювет
Происшествия в Башкирии
В Башкирии погиб водитель "Chevrolet Cruze", опрокинувшись в кювет
В Аургазинском районе внедорожник столкнулся сразу с двумя автомобилями: погиб пассажир
Происшествия в Башкирии
В Аургазинском районе внедорожник столкнулся сразу с двумя автомобилями: погиб пассажир


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: