На трассе в Башкирии в загоревшемся автомобиле погиб 73-летний мужчина
20:35, 29 июн 2022
Сегодня в Абзелиловском районе в результате ДТП погиб человек. Происшествие произошло в шестом часу вечера на 13 км автодороги Озерный-Кусимовский Рудник.
По предварительным данным, 41-летняя жительница Магнитогорска, двигаясь за рулём "Mitsubishi Outlander", со стороны г.Магнитогорск в направлении д.Зеленая Поляна, не справилась с рулевым управлением, совершила съезд в кювет с последующим наездом на дерево. После удара произошло возгорание транспортного средства.
В результате аварии 73-летний пассажир от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи. Водитель с различными травмами госпитализирована. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Подробности уточняются.
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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