В Башкирии нашелся пропавший 9-летний Ярослав Иванов
09:12, 30 июн 2022
Волонтеры поискового отряда «Барс» свернули поиски пропавшего сегодня 9-летнего Ярослава Иванова. По предоставленной информации, маленького уфимца нашли живым.
Ребенок пропал сегодня, 29 июня, когда вышел в неизвестном направлении. Встревоженные родители не стали тянуть и сразу же обратились к волонтерам и в полицию.
Поисковики уточняли, что мальчик может быть в Шакше или в Черниковке и просили местных жителей обращать внимание на детей, а также осмотреть все в подъездах. Выезд на поиски был запланирован на вечер, но Ярослава нашли до того, как он начался.