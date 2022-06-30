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В Башкирии нашелся пропавший 9-летний Ярослав Иванов

В Башкирии нашелся пропавший 9-летний Ярослав Иванов

09:12, 30 июн 2022

Волонтеры поискового отряда «Барс» свернули поиски пропавшего сегодня 9-летнего Ярослава Иванова. По предоставленной информации, маленького уфимца нашли живым.



Ребенок пропал сегодня, 29 июня, когда вышел в неизвестном направлении. Встревоженные родители не стали тянуть и сразу же обратились к волонтерам и в полицию.

Поисковики уточняли, что мальчик может быть в Шакше или в Черниковке и просили местных жителей обращать внимание на детей, а также осмотреть все в подъездах. Выезд на поиски был запланирован на вечер, но Ярослава нашли до того, как он начался.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии пропал 51-летний житель Нуримановского района Эдуард Акузин.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: «Барс»
Теги: Уфа происшествия Уфа поиск
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