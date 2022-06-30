В Башкирии по вине водителя пострадала 8-летняя девочка
10:39, 30 июн 2022
В Кумертау нетрезвый водитель совершил ДТП, в результате которого пострадала 8-летняя девочка.
Вечером на ул.Гафури с.Маячный 47-летний местный житель за рулём "Lifan" съехал в кювет и совершил наезд на водосточную трубу. После чего, дождавшись скорою помощь, отправил своих детей вместе с женой в медучреждение.
Сам водитель бросил автомобиль и скрылся с места ДТП. В ходе розыскных мероприятий мужчина был задержан у себя дома. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения он отказался.
В аварии пострадала его 8-летняя дочь, двое сыновей были осмотрены врачами и отпущены домой. По факту ДТП начато разбирательство.
Источник: ГИБДД по Башкирии
Фото: ГИБДД по Башкирии
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