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В Башкирии молодой человек отнял у девушки дорогой телефон

В Башкирии молодой человек отнял у девушки дорогой телефон

11:38, 30 июн 2022

В столице Башкирии уличный грабитель отнял у жительницы Уфимского района смартфон за 70 тысяч рублей, сообщили в МВД РБ.



Случай произошел в районе улицы Энтузиастов. Потерпевшая вместе со своим знакомым возвращались из вуза, куда планировали поступать. По дороге к ним подошел молодой человек и попросил одолжить телефон для звонка.

После многократных уговоров 17-летняя девушка все-таки доверилась злоумышленнику, набрала номер и передала ему смартфон. Сразу после этого преступник сбежал с гаджетом. Момент похищения сняла камера наблюдения во дворе.


«Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и установили личность предполагаемого грабителя. Им оказался 18-летний уфимец. В настоящее время в отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Похищенное изъято», — отметили в МВД РБ.

Теперь парню грозит уголовное наказание по статье 161 УК РФ.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа происшествия Уфа криминал
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