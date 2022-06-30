В Башкирии пропала 25-летняя девушка

13:48, 30 июн 2022

В Уфе начались поиски 25-летней Виктории Ткач, сообщили волонтеры «Лиза Алерт». По предоставленной информации, девушка вышла из дома 27 июня и исчезла. С тех пор о ней нет никаких данных.



Приметы: рост 168 см, худощавое телосложение, русые волосы, карие глаза.



Была одета: темно-синяя куртка, черные джинсы, черные кроссовки.



Если у вас есть информация о пропавшей, сообщите ее, пожалуйста, по телефону 8 800 700 54 52.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии пропал 51-летний житель Нуримановского района Эдуард Акузин.



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Фото: Лиза Алерт Башкортостан