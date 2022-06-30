Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии пропала 25-летняя девушка

В Башкирии пропала 25-летняя девушка

13:48, 30 июн 2022

В Уфе начались поиски 25-летней Виктории Ткач, сообщили волонтеры «Лиза Алерт». По предоставленной информации, девушка вышла из дома 27 июня и исчезла. С тех пор о ней нет никаких данных.

Приметы: рост 168 см, худощавое телосложение, русые волосы, карие глаза.

Была одета: темно-синяя куртка, черные джинсы, черные кроссовки.

Если  у вас есть информация о пропавшей, сообщите ее, пожалуйста, по телефону 8 800 700 54 52. 

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии пропал 51-летний житель Нуримановского района Эдуард Акузин.

Читайте также:

В Башкирии нашелся пропавший 9-летний Ярослав Иванов
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: Лиза Алерт Башкортостан
Теги: Уфа происшествия Уфа поиск
Читайте также

В Уфе пропала 18-летняя Милена Гилязетдинова
Происшествия в Башкирии
В Уфе пропала 18-летняя Милена Гилязетдинова
В Башкирии пропала жительница Уфы Эльза Акмалова
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пропала жительница Уфы Эльза Акмалова
В Башкирии пропала 16-летняя Карина Барсукова
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пропала 16-летняя Карина Барсукова
В Башкирии пропал уфимец Олег Галиев
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пропал уфимец Олег Галиев


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: