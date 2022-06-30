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В Башкирии объявили вознаграждение за информацию о пропавшем мужчине

В Башкирии объявили вознаграждение за информацию о пропавшем мужчине

20:34, 30 июн 2022

В Башкирии в соцсетях родные пропавшего без вести 36-летнего Геннадия Сычкова напомнили о его поисках. Сестра мужчины не теряет надежду найти его.



«Пропал в Мелеузовском районе 26 декабря 2020 года. Так и не найден. Проделана большая работа по поиску, которая продолжается до сих пор, но зацепок нет. Мы очень надеемся, что он живой, и по какой-то серьезной причине не выходит на связь. Возможно, потерял память или называет себя другим именем.


Большая просьба, обратить внимание на похожего человека, может, у кого у соседей появился такой, возможно, у кого-то на работе. А может, он просто бомжует. По фото может отличаться, так как долгое время в розыске. Могут быть шрамы на лице. Вознаграждение за проверенную и достоверную информацию, где он находится, гарантируем. Желательно, сфотографируйте похожего и пришлите мне на номер 8-963-14-37-645 (WhatsApp) или просто позвоните», - написала сестра Геннадия Сычкова, а также добавила, что на животе у ее брата есть большой шрам от операции.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: пресс-служба МВД по РБ
Теги: Мелеузовский район происшествия поиск
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