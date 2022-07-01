В Башкирии водитель Рено Логан врезался в электоопору
10:40, 01 июл 2022
Вчера, 30 июня, в седьмом часу утра, водитель 2002 года рождения, управляя автомашиной «Renault Logan», напротив электроопоры №2 по проспекту С. Юлаева, следуя в сторону улицы Валиди допустил наезд на электроопору.
В результате ДТП водитель автомашины «Renault Logan» и его пассажиры доставлены в больницу.
По факту дорожной аварии начато административное расследование.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии лишенный прав водитель "Шевроле" опрокинулся в кювет. В результате аварии водитель получил телесные повреждения. В мае этого года мужчина освободился из колонии поселения.
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Источник: ГИБДД по Уфе
Фото: ГИБДД по Уфе
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