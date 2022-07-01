В Башкирии водитель Лады Приора сбил лося

22:10, 01 июл 2022

На трассе в Башкирии произошло смертельное ДТП. Погибло животное. Об этом сообщила сегодня, 1 июля, региональная ГИБДД.







По информации ведомства, авария произошла на 17-м километре трассы Уфа — Чишмы: лось выбежал на дорогу, в результате чего Lada Priora сбила животное. А от этого удара пострадал также и встречный KIA Rio.



— Животное погибло на месте. Машины получили механические повреждения. Водители и пассажиры не пострадали, — рассказали сотрудники ГИБДД РБ.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии водитель Рено Логан врезался в электоопору. В результате ДТП водитель автомашины «Renault Logan» и его пассажиры доставлены в больницу.





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Фото: скрин видео