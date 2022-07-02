В Башкирии автобус с призывниками попал в смертельную аварию
10:02, 02 июл 2022
Сегодня, 2 июля, в Благовещенском районе Башкирии столкнулись три машины, в результате один человек погиб. Об этом сообщили в ГИБДД Башкирии.
Примерно в 07:30 утра на 69-м километре трассы Уфа — Янаул столкнулись Mitsubishi Pajero, Daewoo Nexia и «Газель». Водитель второго автомобиля погиб от травм. Медпомощь понадобилась двум пассажирам.
По данным источника в правоохранительных органах, в салоне "ГАЗели" находились около 15 призывников, которых из района везли в сборный пункт уфимского военкомата. В результате ДТП травмы получили трое ребят.
— На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие службы. Обстоятельства произошедшего уточняются, — сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось о том, что На трассе в Башкирии произошло смертельное ДТП. Погибло животное. Об этом сообщила сегодня, 1 июля, региональная ГИБДД.