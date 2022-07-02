В Башкирии автобус с призывниками попал в смертельную аварию

10:02, 02 июл 2022

Сегодня, 2 июля, в Благовещенском районе Башкирии столкнулись три машины, в результате один человек погиб. Об этом сообщили в ГИБДД Башкирии.





Примерно в 07:30 утра на 69-м километре трассы Уфа — Янаул столкнулись Mitsubishi Pajero, Daewoo Nexia и «Газель». Водитель второго автомобиля погиб от травм. Медпомощь понадобилась двум пассажирам.



По данным источника в правоохранительных органах, в салоне "ГАЗели" находились около 15 призывников, которых из района везли в сборный пункт уфимского военкомата. В результате ДТП травмы получили трое ребят.





— На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие службы. Обстоятельства произошедшего уточняются, — сообщили в ведомстве.



Ранее сообщалось о том, что На трассе в Башкирии произошло смертельное ДТП. Погибло животное. Об этом сообщила сегодня, 1 июля, региональная ГИБДД.

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Фото: ГИБДД по РБ