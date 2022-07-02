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В Башкирии водитель погиб, врезавшись в автобусную остановку

В Башкирии водитель погиб, врезавшись в автобусную остановку

13:58, 02 июл 2022

Сегодня, 2 июля, в Башкирии зарегистрировано еще одно ДТП с погибшим — водитель не справился с управлением и врезался в остановку. Об этом сообщили в ГИБДД.



Известно, что водитель ехал из села Раевка в направлении Стерлитамака. По информации ГИБДД, авария произошла примерно в полночь на 80 км дороги Стерлитамак — Раевский. Водитель от полученных травм скончался на месте. Ему было 22 года. От столкновения от машины почти ничего не осталось.

— По факту ДТП начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, — сообщили в ГИБДД.

Напомним, сегодня в Благовещенском районе Башкирии произошло еще одно ДТП — столкнулись две легковушки и автобус, который вез призывников. Один из водителей погиб от травм.

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Источник: ufa1.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Альшеевский район происшествия аварии
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