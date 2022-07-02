Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии по дороге к реке пропали двое мужчин с маленькими детьми

В Башкирии по дороге к реке пропали двое мужчин с маленькими детьми

14:14, 02 июл 2022

30 июня в службу спасения поступило сообщение о пропаже 55-летнего и 47-летнего мужчин, а также двух детей 6 и 11 лет. Они уехали на «УАЗике» на реку Зилим Гафурийского района и перестали выходить на связь. Обеспокоенные родственники забили тревогу, надеясь, что у пропавших всего лишь сломалась машина.



Спасатели Госкомитета РБ по ЧС нашли пропавших. Они находились на 9 км от базы отдыха «Культамак». До места путешественники не доехали из-за поломки машины. После починки автомобиля туристов сопроводили до базы отдыха.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии автобус с призывниками попал в смертельную аварию.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Теги: происшествия Гафурийский район
Читайте также

В Башкирии потерялись двое туристов
Происшествия в Башкирии
В Башкирии потерялись двое туристов
В Дуванском районе Башкирии нашли двух пропавших друзей, уехавших кататься на снегоходе
Происшествия в Башкирии
В Дуванском районе Башкирии нашли двух пропавших друзей, уехавших кататься на снегоходе
В Белорецком районе Башкирии двое мужчин пропали на снегоходах
Происшествия в Башкирии
В Белорецком районе Башкирии двое мужчин пропали на снегоходах
В Илишевском районе рыбаки перевернулись на лодке - один пропал
Происшествия в Башкирии
В Илишевском районе рыбаки перевернулись на лодке - один пропал


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: