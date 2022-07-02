В Башкирии по дороге к реке пропали двое мужчин с маленькими детьми

14:14, 02 июл 2022

30 июня в службу спасения поступило сообщение о пропаже 55-летнего и 47-летнего мужчин, а также двух детей 6 и 11 лет. Они уехали на «УАЗике» на реку Зилим Гафурийского района и перестали выходить на связь. Обеспокоенные родственники забили тревогу, надеясь, что у пропавших всего лишь сломалась машина.







Спасатели Госкомитета РБ по ЧС нашли пропавших. Они находились на 9 км от базы отдыха «Культамак». До места путешественники не доехали из-за поломки машины. После починки автомобиля туристов сопроводили до базы отдыха.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии автобус с призывниками попал в смертельную аварию.





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Фото: Госкомитет РБ по ЧС