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В Башкирии спасатели обнаружили в заполненной гарью квартире труп мужчины

В Башкирии спасатели обнаружили в заполненной гарью квартире труп мужчины

14:32, 02 июл 2022

В Стерлитамаке сотрудники МЧС приехали на вызов и обнаружили в квартире труп. Об этом сообщили в ведомстве. Сегодня, 2 июля, публикуем подробности.



Накануне вечером, 1 июля, в МЧС поступил вызов на улицу Сазонова города Стерлитамака. Местные жаловались на запах гари, доносящийся из одной из квартир. Дверь экстренной службе никто не открыл, тогда сотрудники МЧС ее вскрыли. На кухне на плите подгорела еда, пожара внутри не было. Сотрудники нашли в квартире 73-летнего мужчину без признаков жизни. Медики констатировали смерть.

— Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России, которые выясняют все обстоятельства и причины произошедшего, — рассказали в ведомстве.

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Источник: ufa1.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Стерлитамак происшествия пожар
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