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В Башкирии на землю упала женщина на параплане

В Башкирии на землю упала женщина на параплане

15:15, 02 июл 2022

Инцидент произошел сегодня днем, 2 июля, вблизи села Комсомольский Давлекановского района республики.



Уфимка пострадала после падения параплана. Как рассказали в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС, инцидент произошел сегодня днем, 2 июля, вблизи села Комсомольский Давлекановского района республики. Упавшую 44-летную уфимку госпитализировали. Погибших нет.

«Увлекающимся парапланеризмом необходимо адекватно оценивать ситуацию, свои возможности, метеоусловия и всегда тщательно готовиться к полетам, и следить за исправностью снаряжения. Капризы погоды, неизвестная местность, неполадки с оборудованием, недостаточная подготовленность к полетам – все это может привести к несчастному случаю», – напомнили в ведомстве.

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Источник: gtrk.tv
Фото: МЧС по РБ
Теги: Давлекановский район происшествия
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