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В Башкирии подросток на мопеде сбил на обочине девочку

В Башкирии подросток на мопеде сбил на обочине девочку

19:42, 02 июл 2022

В Уфе произошла авария, в которой пострадали сразу два ребенка. Подробности сообщили в отделе ГИБДД города Уфы.



По данным ведомства, все случилось накануне в восьмом часу вечера. 15-летний подросток, управляя мопедом «Alpha Vento Riva-2», следуя по улице Спортивная в сторону улицы Зеленая, допустил наезд на 11-летнюю девочку. Школьница шла вдоль проезжей части.

В результате дорожной аварии оба несовершеннолетних с множественными травмами попали с больницу.

По факту дорожно-транспортного происшествия начато административное расследование, в рамках которого будут установлены все обстоятельства. Транспортное средство помещено на спецстоянку, сообщили в столичной Госавтоинеспекции. 

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Источник: i-gazeta.com
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП
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