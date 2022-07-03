Жесткая авария с Камазом в Башкирии, пострадали 3 человека, один погиб

10:59, 03 июл 2022

В Уфе в столкновении Suzuki Jimny и КАМАЗа погиб человек, еще трое пострадали. Авария произошла сегодня, 3 июля, на улице Ферина.







О ДТП рассказали в управлении гражданской защиты населения. По данным спасателей, столкновение случилось около 03:00. Чтобы вытащить пострадавших из машины, понадобилась помощь спасателей. Однако водитель к их приезду скончался. Трое выживших — пассажирки 32 и 22 лет, а также 22-летний пассажир — госпитализированы.



Как отметили в УГЗ, причины и обстоятельства ДТП выясняются.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии пьяный водитель "Волги", опрокинувшись в кювет, погубил пассажирку.

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Фото: ГИБДД по РБ