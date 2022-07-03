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В Башкирии на трассе после столкновения машин погиб один из водителей

В Башкирии на трассе после столкновения машин погиб один из водителей

15:33, 03 июл 2022

Сегодня днем в Янаульском районе Башкирии произошла дорожная авария, в которой погиб один человек.

На 35 километре автодороги Янаул – Нефтекамск столкнулись «Шевроле Нива» и «Хундай Солярис». Водитель «Шевроле» скончался на месте от полученных травм.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие службы. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе в столкновении Suzuki Jimny и КАМАЗа погиб человек, еще трое пострадали. Авария произошла сегодня, 3 июля, на улице Ферина.

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Янаульский район происшествия аварии
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