Житель Башкирии убил приятеля за то, что тот выпил много одеколона

11:22, 04 июл 2022

Жителя Учалинского района Башкирии осудили за жестокое избиение друга, которое в итоге привело к смерти.







Все началось с того, что в одной из деревень Учалинского района Башкирии встретили два друга. Мужчины болели после употребления спиртного и решили опохмелиться. Друзья приобрели в магазине 5 флаконов дешевого одеколона и принялись его распивать.



Неожиданно одному из мужчин показалось, что его друг пьет слишком много одеколона. Он выхватил из кармана молоток и принялся избивать товарища по голове. После этого он бросил собутыльника умирать на улице и покинул место преступления. Окровавленный молоток он выбросил, испугавшись ответственности. Пострадавший скончался спустя сутки.





Вскоре убийцу задержали полицейские. Он не стал отпираться, и признался в том, что жестоко избил товарища, но не хотел его убивать. В итоге мужчину сочли виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти. Его приговорили к шести годам заключения в колонии строгого режима.

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