Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии пожилая туристка сломала ногу на водопаде

В Башкирии пожилая туристка сломала ногу на водопаде

11:33, 04 июл 2022

В Баймакском районе произошел несчастный случай с туристкой. Об этом сообщает госкомитет республики по ЧС.

Накануне вечером, 4 июля, в диспетчерскую поступило сообщение, что на водопаде Гадельша 65-летняя женщина упала и сломала ногу. Потребовалась помощь экстренных служб.

Прибывшие спасатели оказали пострадавшей первую помощь и транспортировали её до кареты скорой помощи.

Ранее сообщалось о том, что уфимка при падении параплана сломала позвоночник. Как рассказали в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС, инцидент произошел днем, 2 июля, вблизи села Комсомольский Давлекановского района республики. 

Читайте также:

В Башкирии по дороге к реке пропали двое мужчин с маленькими детьми
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa.aif.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Баймакский район происшествия
Читайте также

Уфимка при падении параплана сломала позвоночник
Происшествия в Башкирии
Уфимка при падении параплана сломала позвоночник
В Башкирии школьница выпала из окна 3 этажа школы и сломала позвоночник
Происшествия в Башкирии
В Башкирии школьница выпала из окна 3 этажа школы и сломала позвоночник
В Чекмагушевском районе пьяный мужчина избил водителя скорой
Происшествия в Башкирии
В Чекмагушевском районе пьяный мужчина избил водителя скорой
В Дюртюлинском районе пожилая женщина упала в колодец
Происшествия в Башкирии
В Дюртюлинском районе пожилая женщина упала в колодец


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: