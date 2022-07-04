В Башкирии пожилая туристка сломала ногу на водопаде

11:33, 04 июл 2022

В Баймакском районе произошел несчастный случай с туристкой. Об этом сообщает госкомитет республики по ЧС.



Накануне вечером, 4 июля, в диспетчерскую поступило сообщение, что на водопаде Гадельша 65-летняя женщина упала и сломала ногу. Потребовалась помощь экстренных служб.



Прибывшие спасатели оказали пострадавшей первую помощь и транспортировали её до кареты скорой помощи.



Ранее сообщалось о том, что уфимка при падении параплана сломала позвоночник. Как рассказали в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС, инцидент произошел днем, 2 июля, вблизи села Комсомольский Давлекановского района республики.



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Фото: МЧС по РБ