В Башкирии пожилая туристка сломала ногу на водопаде
11:33, 04 июл 2022
В Баймакском районе произошел несчастный случай с туристкой. Об этом сообщает госкомитет республики по ЧС.
Накануне вечером, 4 июля, в диспетчерскую поступило сообщение, что на водопаде Гадельша 65-летняя женщина упала и сломала ногу. Потребовалась помощь экстренных служб.
Прибывшие спасатели оказали пострадавшей первую помощь и транспортировали её до кареты скорой помощи.
Ранее сообщалось о том, что уфимка при падении параплана сломала позвоночник. Как рассказали в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС, инцидент произошел днем, 2 июля, вблизи села Комсомольский Давлекановского района республики.