Самолет Сочи-Уфа дважды не смог подняться в небо из-за технических неисправностей

14:14, 04 июл 2022

В воскресенье, 3 июля, в аэропорту Сочи самолет, который должен был направиться в Уфу, дважды не смог подняться в небо из-за технической неисправности. Об этом сообщил телеграм-канал AVIAINCIDENT.



В 13:00 по московскому времени командир воздушного судна – Boeing 737 – доложил о том, что индикация двигателя показала неисправность топливной автоматики. Борт зарулил на стоянку.



Спустя полтора часа взлет того же лайнера вновь был прерван. При разгоне до 86 узлов в самолете обнаружились расхождения показаний указателей скорости.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram