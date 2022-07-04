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Самолет Сочи-Уфа дважды не смог подняться в небо из-за технических неисправностей

Самолет Сочи-Уфа дважды не смог подняться в небо из-за технических неисправностей

14:14, 04 июл 2022

В воскресенье, 3 июля, в аэропорту Сочи самолет, который должен был направиться в Уфу, дважды не смог подняться в небо из-за технической неисправности. Об этом сообщил телеграм-канал AVIAINCIDENT.

В 13:00 по московскому времени командир воздушного судна – Boeing 737 – доложил о том, что индикация двигателя показала неисправность топливной автоматики. Борт зарулил на стоянку.

Спустя полтора часа взлет того же лайнера вновь был прерван. При разгоне до 86 узлов в самолете обнаружились расхождения показаний указателей скорости.
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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа
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