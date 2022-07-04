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В Башкирии женщина за рулем иномарки сбила мальчика на самокате

В Башкирии женщина за рулем иномарки сбила мальчика на самокате

19:22, 04 июл 2022

В Уфе под колеса иномарки попал четырехлетний мальчик. Он катался на самокате.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД Уфы, ДТП произошло в пятом часу дня 2 июля на улице Большая Шелководная. 45-летняя уфимка за рулем автомобиля Renault Kaptur выезжала со двора дома и допустила наезд на мальчика, который пересекал проезжую часть на самокате.

В результате аварии малыш получил многочисленные травмы. Его увезли в больницу. По факту ДТП проводится административное расследование.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии на трассе после столкновения машин погиб один из водителей.

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Источник: i-gazeta.com
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП Уфа
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