В Башкирии женщина за рулем иномарки сбила мальчика на самокате

19:22, 04 июл 2022

В Уфе под колеса иномарки попал четырехлетний мальчик. Он катался на самокате.



Как сообщили в пресс-службе ГИБДД Уфы, ДТП произошло в пятом часу дня 2 июля на улице Большая Шелководная. 45-летняя уфимка за рулем автомобиля Renault Kaptur выезжала со двора дома и допустила наезд на мальчика, который пересекал проезжую часть на самокате.



В результате аварии малыш получил многочисленные травмы. Его увезли в больницу. По факту ДТП проводится административное расследование.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии на трассе после столкновения машин погиб один из водителей.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: ГИБДД по РБ