В Башкирии женщина за рулем иномарки сбила мальчика на самокате
19:22, 04 июл 2022
В Уфе под колеса иномарки попал четырехлетний мальчик. Он катался на самокате.
Как сообщили в пресс-службе ГИБДД Уфы, ДТП произошло в пятом часу дня 2 июля на улице Большая Шелководная. 45-летняя уфимка за рулем автомобиля Renault Kaptur выезжала со двора дома и допустила наезд на мальчика, который пересекал проезжую часть на самокате.
В результате аварии малыш получил многочисленные травмы. Его увезли в больницу. По факту ДТП проводится административное расследование.