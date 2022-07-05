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В Башкирии дотла сгорел дом вместе с хозяином

В Башкирии дотла сгорел дом вместе с хозяином

10:58, 05 июл 2022

В Гафурийском районе сегодня, 5 июля, ранним утром произошел смертельный пожар. Об этом сообщили в МЧС Башкирии.



ЧП зарегистрировано, по предоставленным данным, в жилом доме на улице Фрунзе в селе Красноусольское. Когда спасатели прибыли на место происшествия, то увидели, что огонь повредил бревенчатое строение.

Горение удалось ликвидировать в 6:37. Погибшего 43-летнего мужчину нашли  во время тушения пожара.  

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии спасатели обнаружили в заполненной гарью квартире труп мужчины. Местные жаловались на запах, идущий из одной из квартир. Дверь экстренной службе никто не открыл, тогда сотрудники МЧС ее вскрыли. 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Гафурийский район происшествия пожар
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