В Башкирии дотла сгорел дом вместе с хозяином

10:58, 05 июл 2022

В Гафурийском районе сегодня, 5 июля, ранним утром произошел смертельный пожар. Об этом сообщили в МЧС Башкирии.







ЧП зарегистрировано, по предоставленным данным, в жилом доме на улице Фрунзе в селе Красноусольское. Когда спасатели прибыли на место происшествия, то увидели, что огонь повредил бревенчатое строение.



Горение удалось ликвидировать в 6:37. Погибшего 43-летнего мужчину нашли во время тушения пожара.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии спасатели обнаружили в заполненной гарью квартире труп мужчины. Местные жаловались на запах, идущий из одной из квартир. Дверь экстренной службе никто не открыл, тогда сотрудники МЧС ее вскрыли.





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Фото: МЧС по РБ