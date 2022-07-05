В Башкирии в пожаре погиб 42-летний мужчина
11:08, 05 июл 2022
Сегодня на ул. Ленина в д. Кургатово Мечетлинского района загорелся дом. На место происшествия выезжали пожарные МЧС России, инструкторы Госкомитета РБ по ЧС и другие экстренные службы.
От дома остались обгоревшие руины. К сожалению, в результате пожара погиб мужчина 1980 года рождения, сообщает пресс-служба госкомитета РБ по ЧС.
Причины и обстоятельства пожара уточняются.
В Гафурийском районе сегодня, 5 июля, ранним утром произошел смертельный пожар. Об этом сообщили в МЧС Башкирии. ЧП зарегистрировано, по предоставленным данным, в жилом доме на улице Фрунзе в селе Красноусольское.
Источник:
www.bashinform.ru
Фото: МЧС по РБ
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