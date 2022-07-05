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В Башкирии подросток угнал машину, чтобы встретиться с девушкой

В Башкирии подросток угнал машину, чтобы встретиться с девушкой

11:21, 05 июл 2022

В городе Янаул подросток угнал машину ради встречи с подругой. Об этом сообщили в  пресс-службе МВД по РБ.



В полицию обратился 68-летний пенсионер и сообщил, что ночью кто-то вскрыл его “семерку” и слил бензин, а также разобрал панель приборов.

Приехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа осмотрела автомобиль, и заприметила возле колеса небольшую лужу и следы протектора шин. Сотрудники предположили, что машина могла быть угнана и возвращена на место.


В ходе розыскных мероприятий вышли на след предполагаемого угонщика. Им оказался 16-летний местный житель. Юноша признал вину и рассказал полицейским, что угнал автомобиль ради встречи с подругой, которая живет в селе Краснохолмский. А подозреваемый ей сказал, что машину купил.

В отношении угонщика возбуждено уголовное дело по статье “Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)”. Избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

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Источник: gtrk.tv
Фото: МВД по РБ
Теги: Янаул происшествия
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