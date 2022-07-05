В Башкирии из горящего здания эвакуировали 20 человек
11:30, 05 июл 2022
Воскресным вечером жителей одного из домов в Бирске на улице Мира потревожил запах гари и густой дым, рассказывает пресс-служба МЧС республики.
Заметив неладное, жильцы сразу вызвали экстренные службы. Позже стало понятно: горит квартира одного из соседей.
Оперативно прибывшие на место пожарные быстро эвакуировали из дома 20 человек, из них семеро — дети. На тушение пожара ушло около получаса.
Причины возгорания пока неизвестны, расследованием сейчас занимается оперативная группа и дознаватели.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии дотла сгорел дом вместе с хозяином. ЧП зарегистрировано, по предоставленным данным, в жилом доме на улице Фрунзе в селе Красноусольское. Когда спасатели прибыли на место происшествия, то увидели, что огонь повредил бревенчатое строение.