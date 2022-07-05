В Башкирии пропала 17-летняя девушка

В Стерлитамаке пропала 17-летняя Эльвира Латыпова. Девушка вышла из дома 1 июля и с тех пор не вернулась. Ее телефон также недоступен. Родители Эльвиры обратились в полицию. Поиском пропавшей занимается поисково-спасательный отряд «Отклик».
Девушка ростом в 157 сантиметров, среднего телосложения, с темными волосами. При выходе из дома на ней были светло-красная кофта и зеленые штаны. На ногах — белые кроссовки.
В случае, если вы видели пропавшую или знаете какую-либо информацию о ней, сообщите по номеру: 89871060601 или 02.