В Башкирии пропала 17-летняя девушка

18:31, 05 июл 2022

В Стерлитамаке пропала 17-летняя Эльвира Латыпова. Девушка вышла из дома 1 июля и с тех пор не вернулась. Ее телефон также недоступен. Родители Эльвиры обратились в полицию. Поиском пропавшей занимается поисково-спасательный отряд «Отклик».



Девушка ростом в 157 сантиметров, среднего телосложения, с темными волосами. При выходе из дома на ней были светло-красная кофта и зеленые штаны. На ногах — белые кроссовки.



В случае, если вы видели пропавшую или знаете какую-либо информацию о ней, сообщите по номеру: 89871060601 или 02.



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Фото: ПСО «Отклик»