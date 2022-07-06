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В столице Башкирии мотоциклист протаранил автомобиль

В столице Башкирии мотоциклист протаранил автомобиль

10:56, 06 июл 2022

В микрорайоне Сипайлово произошло ДТП с участием мотоцикла, рассказывает в своих соцсетях главный начальник ГИБДД республики Владимир Севастьянов.



24-летний житель Иглинского района ехал на своем двухколесном транспорте марки Yamaha по улице Максима Рыльского. В какой-то момент парень столкнулся с автомобилем марки «Лада», за рулем которого был 34-летний уфимец.

Свидетели аварии сразу же вызвали скорую, но к счастью никто серьезно не пострадал: мотоциклист отделался несколькими телесными повреждениями.


Кто именно был виновником аварии, пока что неизвестно, сейчас по факту ДТП проводится проверка. Однако уже было выяснено, что водительских прав у парня нет, а сам мотоцикл не был зарегистрирован, поэтому уже можно догадаться, кто именно будет нести ответственность за произошедшее.

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Источник: proural.info
Фото: ГИБДД
Теги: Уфа происшествия Уфа авария в Уфе
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