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В Башкирии завершились поиски 25-летней девушки, которая пропала более недели назад

В Башкирии завершились поиски 25-летней девушки, которая пропала более недели назад

11:00, 06 июл 2022

В Уфе нашлась 25-летняя Виктория, которая пропала в ночь на 27 июня. Об этом 5 июля сообщила ее знакомая.



– Вчера объявилась. Я пока всех подробностей не знаю. Только со слов подруги, что познакомилась с какими-то парнями и девушкой. И была у них. На вопросы, почему не звонила и не давала знать о себе, толком говорить не хочет. Но на теле у нее есть синяки, – рассказала собеседница.

Напомним, Виктория недавно приехала в Уфу и снимала здесь комнату. Вечером 26 июня она исчезла после того как сходила в магазин, оставив сумку и документы дома. Ее телефон был недоступен. В поисках девушки участвовали волонтеры и полицейские.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети
Теги: Уфа происшествия Уфа поиск
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