Житель Башкирии едва не забил до смерти беременную жену

11:05, 06 июл 2022

В Башкирии в Белорецке мужчина избил беременную жену. В отношении злоумышленника возбудили уголовные дела по статьям “Угроза убийством” и “Умышленное причинение легкого вреда здоровью”.







Как рассказали в пресс-службе МВД по РБ, супруги часто ссорились. По этой причине девушка, несмотря на свое положение, решила расстаться. Ее супруг не принял такое решение, и преследовал девушку. В ходе очередного разговора на улице мужчина несколько раз ударил супругу по лицу. По словам потерпевшей, белоречанин требовал вернуться к нему, и пригрозил убийством, если девушка все же решит уйти. Проходившая мимо женщина сообщила об инциденте в полицию. Прибывшие сотрудники задержали злоумышленника, а беременную девушку доставили в больницу.





“Расследование уголовного дела окончено, материалы с обвинительным актом направлены в суд. Санкция данных статьей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет”, — добавили в ведомстве.

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