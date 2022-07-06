В Башкирии задержали подозреваемого, который с обрезом нападал на дальнобойщиков в 1990-х и 2000-х

11:15, 06 июл 2022

Полиция Башкирии задержала подозреваемого в нападении на дальнобойщика, которое произошло в Салаватском районе в 2008 году. Об этом сегодня, 5 июля, сообщила пресс-секретарь МВД России Ирина Волк. Задержанный также подозревается в убийстве 1998 года.







На салаватской трассе жертвой стал дальнобойщик из Санкт-Петербурга. По версии следствия, он подобрал по дороге попутчика, который в ходе разговора достал самодельный огнестрел.



— Выстрелил водителю в живот, — рассказала Ирина Волк. — Злоумышленник не нашел в кабине денежных средств, поэтому похитил два мобильных телефона и скрылся.





— Благодаря осечке пистолета злоумышленника, активному сопротивлению потерпевшего, а также оказанной ему медицинской помощи мужчине удалось выжить, — пояснили в Следкоме Башкирии. — Потерпевшему удалось скрыться и обратиться за помощью к проезжавшему мимо водителю. А обвиняемый похитил из грузовика 2 мобильных телефона и скрылся.



Искали преступника до 2022 года. По словам Волк, личность стрелка смогли установить в отделе криминалистики. Им оказался 45-летний житель Челябинска, который признал вину. В ходе расследования выяснилось, что он причастен к убийству дальнобойщика в Самарской области в 1998 году. Подозреваемый заключен под стражу.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: МВД по РБ