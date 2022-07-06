В Башкирии электромонтер сорвался вниз с 8-метровой высоты

11:22, 06 июл 2022

В Башкирии с рабочим «Нуримановского центра комплексного обслуживания муниципальных учреждений» произошел тяжелый несчастный случай. Подробности сообщили в Гострудинспекции РБ.







А дело было так. 13 мая сотрудники предприятия выполняли заявку Детско-юношеской спортивной школы в селе Павловка. Нужно было заменить лампы в спортивном зале. Работы нужно было выполнить на высоте восьми метров, установив сборно-разборную строительную вышку. При сборке пятой секции на высоте 4,5 метра 58-летний электромонтер потерял равновесие и сорвался вниз.



Пострадавший на машине скорой помощи был госпитализирован в Нуримановскую ЦРБ, где ему диагностировали тяжёлую травму, и в тот же день переведён в уфимскую городскую больницу № 13.





Врачи сообщили об этом случае в Гострудинспекцию. Сам же работодатель в нарушение Трудового кодекса извещение о тяжёлом несчастном случае в надзорные органы не направил, а расследование, вопреки требованиям статьи 229 ТК РФ, организовал самостоятельно.



— Гострудинспекция провела дополнительное расследование сокрытого работодателем несчастного случая, установила, что причиной производственного травматизма стало не только нарушение правил техники безопасности на рабочем месте (как определил это работодатель в своём акте), а неудовлетворительная организация производства работ, — прокомментировали в пресс-службе Гострудинспекции РБ.









Как выяснилось, пострадавший не был обучен безопасным методам и приёмам выполнения работ на высоте (протокол проверки знаний он подписал, находясь уже в больнице). Кроме того, не выполнены мероприятия, предусмотренные при производстве работ на высоте. В результате из-за отсутствия мест крепления страховочных привязей работники не стали их применять.



Работодатель, допустивший нарушения требований охраны труда и сокрывший факт несчастного случая, привлечён к административной ответственности в виде штрафов, сообщили в надзорном ведомстве.

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