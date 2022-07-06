Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии электромонтер сорвался вниз с 8-метровой высоты

В Башкирии электромонтер сорвался вниз с 8-метровой высоты

11:22, 06 июл 2022

В Башкирии с рабочим «Нуримановского центра комплексного обслуживания муниципальных учреждений» произошел тяжелый несчастный случай. Подробности сообщили в Гострудинспекции РБ.



А дело было так. 13 мая сотрудники предприятия выполняли заявку Детско-юношеской спортивной школы в селе Павловка. Нужно было заменить лампы в спортивном зале. Работы нужно было выполнить на высоте восьми метров, установив сборно-разборную строительную вышку. При сборке пятой секции на высоте 4,5 метра 58-летний электромонтер потерял равновесие и сорвался вниз.

Пострадавший на машине скорой помощи был госпитализирован в Нуримановскую ЦРБ, где ему диагностировали тяжёлую травму, и в тот же день переведён в уфимскую городскую больницу № 13.


Врачи сообщили об этом случае в Гострудинспекцию. Сам же работодатель в нарушение Трудового кодекса извещение о тяжёлом несчастном случае в надзорные органы не направил, а расследование, вопреки требованиям статьи 229 ТК РФ, организовал самостоятельно.

— Гострудинспекция провела дополнительное расследование сокрытого работодателем несчастного случая, установила, что причиной производственного травматизма стало не только нарушение правил техники безопасности на рабочем месте (как определил это работодатель в своём акте), а неудовлетворительная организация производства работ, — прокомментировали в пресс-службе Гострудинспекции РБ.



Как выяснилось, пострадавший не был обучен безопасным методам и приёмам выполнения работ на высоте (протокол проверки знаний он подписал, находясь уже в больнице). Кроме того, не выполнены мероприятия, предусмотренные при производстве работ на высоте. В результате из-за отсутствия мест крепления страховочных привязей работники не стали их применять.

Работодатель, допустивший нарушения требований охраны труда и сокрывший факт несчастного случая, привлечён к административной ответственности в виде штрафов, сообщили в надзорном ведомстве. 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: i-gazeta.com
Теги: Нуримановский район происшествия
Читайте также

В Стерлитамаке рабочий выполняя кровельные работы упал с крыши
Происшествия в Башкирии
В Стерлитамаке рабочий выполняя кровельные работы упал с крыши
В Уфе погиб электромонтёр «БашРТС» не удержавшись на высоте
Происшествия в Башкирии
В Уфе погиб электромонтёр «БашРТС» не удержавшись на высоте
В Белебее каменщик получил тяжелую травму, сорвавшись с 4 этажа
Происшествия в Башкирии
В Белебее каменщик получил тяжелую травму, сорвавшись с 4 этажа
В Нефтекамске на заводе НЕФАЗ погиб рабочий: на него упал сорвавшийся с крана груз
Происшествия в Башкирии
В Нефтекамске на заводе НЕФАЗ погиб рабочий: на него упал сорвавшийся с крана груз


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: