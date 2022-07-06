В Башкирии на трассе столкнулись «Лада Ларгус» и фура
22:55, 06 июл 2022
Сегодня в Благоварском районе на 1406 км автодороги М-5 "Урал" столкнулись "Лада Ларгус" и грузовая "Scania".
По предварительным данным, 2 человека госпитализированы. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие службы.
Движение на месте ДТП частично перекрыто. Сотрудниками ГИБДД осуществляется регулирование потока транспорта в обоих направлениях. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии на трассе после столкновения машин погиб один из водителей.
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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