В Башкирии на трассе столкнулись «Лада Ларгус» и фура

22:55, 06 июл 2022

Сегодня в Благоварском районе на 1406 км автодороги М-5 "Урал" столкнулись "Лада Ларгус" и грузовая "Scania".



По предварительным данным, 2 человека госпитализированы. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие службы.



Движение на месте ДТП частично перекрыто. Сотрудниками ГИБДД осуществляется регулирование потока транспорта в обоих направлениях. Обстоятельства произошедшего уточняются.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии на трассе после столкновения машин погиб один из водителей.



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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ