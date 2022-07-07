В Башкирии вахтеры общежития запретили должникам посещать душ

10:56, 07 июл 2022

В Салавате вахтеры решили не пускать должников в душ. Такую меру наказания для неплательщиков предложил мастер местного ЖЭУ.



По сообщению Mash Batash, вахтеры поддержали сотрудника ЖКХ и повесили замок на двери ванной. Его открывают только тем, кто исправно оплачивает счета.



Жильцы же считают, что это незаконно. «Смотрителей» не может разжалобить даже наличие маленьких детей. Сейчас родителям приходится купать их в тазике в помещении, где стоят стиральные машины.

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Фото: скрин видео