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Жительница Башкирии убила двоюродную сестру ударом ножа в пах

Жительница Башкирии убила двоюродную сестру ударом ножа в пах

11:23, 07 июл 2022

Страшная история началась с того, что двоюродные сестры собрались в одном доме. Женщины принялись расписывать алкоголь, а потом, как это часто бывает, между ними началась ссора. Сперва родственницы били друг друга кулаками, а затем одна из них схватила нож.



По данным Баймакского межрайонного суда, женщина ударила соперницу ножом в пах. После этого она вызвала медиков и попыталась остановить кровотечение, но это не помогло – несчастная скончалась.

В суде нападавшая пыталась оправдаться тем, что не желала убивать сестру, и та случайно упала на нож. Также она намекала на то, что лишь защищалась от агрессивной родственницы.


В итоге суд признал ее виновной в причинение телесных повреждений, которые привели к смерти и приговорили к 5 годам колонии общего режима. Вот только из-за того, что женщина воспитывают маленькую дочь, наказание отсрочили до 2032 года.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Баймакский район происшествия криминал
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