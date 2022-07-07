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В Башкирии неотложка ехала к пострадавшим в ДТП и сама попала в чудовищную аварию

В Башкирии неотложка ехала к пострадавшим в ДТП и сама попала в чудовищную аварию

14:02, 07 июл 2022

Сегодня в Салавате зарегистрировано ДТП с участием скорой помощи.



Авария произошла в первом часу дня на пересечении улиц Уфимская и Дзержинского. По одной из версий, столкнулись скорая помощь "Газель" и "Ford Focus". После чего произошло опрокидывание кареты скорой помощи.

В результате аварии за медицинской помощью обратились водитель "Газели" и его два пассажира, фельдшеры. Сейчас на месте происшествия работает полиция и другие экстренные службы. Известно, что скорая ехала с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. Подробности ДТП уточняются.

Ранее сообщалось о том, что В Башкирии на трассе столкнулись «Лада Ларгус» и фура.

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Салават происшествия аварии
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