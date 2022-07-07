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В Башкортостане произошла жесткая авария с участием бензовоза

В Башкортостане произошла жесткая авария с участием бензовоза

20:25, 07 июл 2022

ДТП зарегистрировано в Иглинском районе, на 1403 километре автодороги М-5 «Урал». Подробности сообщили в пресс-службе УГИБДД по РБ. Столкнулись два грузовых автомобиля Skania, один из которых — бензовоз.

В результате ДТП оба водителя получили серьезные травмы, их госпитализировали.

Сообщается, что бензовоз был пустой.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД и другие службы.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии неотложка ехала к пострадавшим в ДТП и сама попала в чудовищную аварию. ДТП произошло в первом часу дня на пересечении улиц Уфимская и Дзержинского в Салавате.

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Источник: i-gazeta.com
Фото: МЧС по РБ
Теги: Иглинский район происшествия аварии
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