В Башкирии молодой человек недавно получивший права насмерть сбил пешехода

11:08, 08 июл 2022

В Белебеевском районе Башкирии неопытный водитель за рулем легковушки насмерть сбил человека. Об этом сообщила региональная ГИБДД.







Авария случилась минувшей ночью, 8 июля, на первом километре автодороги Белебей – Усень-Иваново. Там 18-летний местный житель за рулем ВАЗ-2110 сбил 39-летнего пешехода, который шел навстречу посреди проезжей части. От удара у легковушки разбилось лобовое стекло и погнулась крыша. Пострадавший от полученных травм скончался в карете скорой помощи.



– Погибший был одет в тёмную одежду без светоотражающих элементов. Стоит отметить, что совершивший наезд молодой человек получил водительские права всего полтора месяца назад, – передали в Госавтоинспекции Башкирии.





Сейчас дорожная полиция проводит разбирательство по факту ДТП.



Ранее сообщалось о том, что В Башкортостане произошла жесткая авария с участием бензовоза.

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Фото: ГИБДД по РБ