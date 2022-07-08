Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии молодой человек недавно получивший права насмерть сбил пешехода

В Башкирии молодой человек недавно получивший права насмерть сбил пешехода

11:08, 08 июл 2022

В Белебеевском районе Башкирии неопытный водитель за рулем легковушки насмерть сбил человека. Об этом сообщила региональная ГИБДД.



Авария случилась минувшей ночью, 8 июля, на первом километре автодороги Белебей – Усень-Иваново. Там 18-летний местный житель за рулем ВАЗ-2110 сбил 39-летнего пешехода, который шел навстречу посреди проезжей части. От удара у легковушки разбилось лобовое стекло и погнулась крыша. Пострадавший от полученных травм скончался в карете скорой помощи.

– Погибший был одет в тёмную одежду без светоотражающих элементов. Стоит отметить, что совершивший наезд молодой человек получил водительские права всего полтора месяца назад, – передали в Госавтоинспекции Башкирии.


Сейчас дорожная полиция проводит разбирательство по факту ДТП.

Ранее сообщалось о том, что В Башкортостане произошла жесткая авария с участием бензовоза.

Читайте также:

В Башкирии неотложка ехала к пострадавшим в ДТП и сама попала в чудовищную аварию
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Белебеевский район происшествия ДТП
Читайте также

ДТП в Стерлитамакском районе: водитель «Лада Гранта» насмерть сбил пешехода
Происшествия в Башкирии
ДТП в Стерлитамакском районе: водитель «Лада Гранта» насмерть сбил пешехода
ДТП в Белебеевском районе: на трассе Белебей-Аксеново водитель «ВАЗ-2114» насмерть сбил пешехода
Происшествия в Башкирии
ДТП в Белебеевском районе: на трассе Белебей-Аксеново водитель «ВАЗ-2114» насмерть сбил пешехода
ДТП в Туймазинском районе: водитель Kia Sportage насмерть сбил пешехода
Происшествия в Башкирии
ДТП в Туймазинском районе: водитель Kia Sportage насмерть сбил пешехода
В Краснокамском районе фура насмерть сбила пожилого мужчину
Происшествия в Башкирии
В Краснокамском районе фура насмерть сбила пожилого мужчину


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: