В Башкирии на реке Узень зафиксировали массовую гибель рыбы
11:17, 08 июл 2022
В Кармаскалинском районе на реке Узень зафиксирована массовая гибель рыбы. Фотографиями в соцсетях делятся жители села Александровка.
По сообщению администрации района, на место выезжали сотрудники Роспотребнадзора и Минэкологии Башкирии. Специалисты отобрали пробы воды — возможно, в реке могут быть примеси или вредные вещества, которые привели к ЧП. Местные жители считают, что во всем виновата хозяйственная деятельность одного из предприятий.
Полученные анализы покажут, какова истинная причина гибели рыбы.
Ранее сообщалось о том, что что в деревне Таштуй Абзелиловского района обнаружили массовую гибель рыбы на реке Таштуй. Как сообщили в пресс-службе Минэкологии РБ, специалисты разбираются в причинах, которые привели к гибели рыбы.
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