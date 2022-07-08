В Башкирии на реке Узень зафиксировали массовую гибель рыбы

11:17, 08 июл 2022

В Кармаскалинском районе на реке Узень зафиксирована массовая гибель рыбы. Фотографиями в соцсетях делятся жители села Александровка.







По сообщению администрации района, на место выезжали сотрудники Роспотребнадзора и Минэкологии Башкирии. Специалисты отобрали пробы воды — возможно, в реке могут быть примеси или вредные вещества, которые привели к ЧП. Местные жители считают, что во всем виновата хозяйственная деятельность одного из предприятий.



Полученные анализы покажут, какова истинная причина гибели рыбы.



Ранее сообщалось о том, что что в деревне Таштуй Абзелиловского района обнаружили массовую гибель рыбы на реке Таштуй. Как сообщили в пресс-службе Минэкологии РБ, специалисты разбираются в причинах, которые привели к гибели рыбы.

Читайте также: Жители Сибая обнаружили на реке Худолаз массовую гибель рыбы

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: Администрация Кармаскалинского района